Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов. Это следует из информации сервиса «Яндекс. Пробки» во вторник, 12 декабря.

Движение транспорта затруднено на вылетных магистралях из города, в ряде районов — на участках внешней и внутренней стороны МКАД. Затруднения в движении также отмечаются на Третьем транспортном кольце (ТТК) и Садовом кольце.

Ожидается, что загруженность дорог в столице снизится после 20:00 мск.

Ранее в этот день автомобилистов призвали отказаться от поездок по Москве на личном транспорте из-за непогоды, сообщается на сайте kp.ru.

Водителей призвали в случае поездок на личном транспорте избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Особенно аккуратными стоит быть на подъемах и спусках с мостов и эстакад, пишет «Москва 24».

В Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности до 21:00 12 декабря из-за порывов ветра до 15 м/с, до 11:00 13 декабря — из-за метели и гололедицы.