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Более 330 жителей Ростова-на-Дону обратились в травмпункты из-за непогоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Сухоруков
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По меньшей мере 333 жителя Ростова-на-Дону обратились в травмпункты с 11 декабря в связи с гололедицей и ледяным дождем в городе. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба регионального минздрава.

На кадрах, снятых в городе, видно, как дворы и улицы превратились в настоящие катки. Тем временем медучреждения переполнены, пострадавших от падений на льду укладывают в коридорах.

«В травмпункты Ростова-на-Дону с утра 11 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями за медицинской помощью обратились 333 человека. Из них 71 ребенок. Всем людям оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящее время система здравоохранения региона ведет напряженную работу: привлечены дополнительные бригады скорой помощи, усилены дежурные группы.

Жителей области, особенно представителей старшего поколения, призвали по возможности оставаться дома в связи с повышенным травматизмом.

Как рассказал корреспондент «Известий» Борис Корягин, перемещаться по улицам Ростова сейчас довольно опасно.

«В школу ползли на четвереньках сегодня», — поделилась одна из местных жительниц.

«Вышел из дома, дороги обледеневшие, поскользнулся — перелом голеностопа. Пять – семь недель ходить в гипсе придется», — рассказал корреспонденту другой ростовчанин.

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Ранее в этот день стало известно, что в Ростове-на-Дону в связи с ледяным дождем местами ограничили движение трамвайных и троллейбусных маршрутов. Непогода привела к налипанию льда на контактной сети. В результате произошли обрывы проводов электротранспорта. Глава администрации города Алексей Логвиненко уточнил, что дождь смывает с тротуаров реагенты, что снижает эффективность противогололедной обработки.

Кроме того, сообщалось, что МЧС по региону продлило штормовое предупреждение из-за гололеда и сильного ветра до полудня 13 декабря.

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