Очевидцы сообщили о крупном пожаре в Подмосковье

В Ивантеевке в Пушкинском округе Подмосковья произошел крупный пожар на территории нежилого здания, сообщают 12 декабря очевидцы.

Местные жители публикуют в социальных сетях первые кадры с места ЧП. На месте работают экстренные службы.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее, 11 декабря, в Иркутске случился пожар в квартире пятиэтажки на улице 1-й Советский переулок. В результате погибла супружеская пара и их девятилетний сын, еще двоих детей родителям удалось спасти, выбросив их из окна вниз, где их поймали соседи.