Очевидцы сообщили о крупном пожаре в Подмосковье
В Ивантеевке в Пушкинском округе Подмосковья произошел крупный пожар на территории нежилого здания, сообщают 12 декабря очевидцы.
Местные жители публикуют в социальных сетях первые кадры с места ЧП. На месте работают экстренные службы.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее, 11 декабря, в Иркутске случился пожар в квартире пятиэтажки на улице 1-й Советский переулок. В результате погибла супружеская пара и их девятилетний сын, еще двоих детей родителям удалось спасти, выбросив их из окна вниз, где их поймали соседи.