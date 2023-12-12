Подрядчика на ремонт трех улиц определили во Владивостоке

Во Владивостоке определили подрядчика, который займется в 2024 году ремонтом улиц Никифорова, Сафонова и Героев Хасана. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы выполнит компания «ИСТ», стоимость контракта с нею не называется. На улицах приведут в порядок тротуары, обновят асфальт на проезжей части, отремонтируют сети инженерных коммуникаций, а также приведут в порядок лестницы и другие объекты прилегающей инфраструктуры.

Кроме того, будут установлены шесть новых остановочных павильонов, смонтированы дорожные знаки, ограждение и искусственные неровности. Общая протяженность ремонтируемых отрезков составит 2,6 км, объекты включены в нацпроект «Безопасные качественные дороги», уточняет ИА PrimaMedia.

Работы стартуют уже в следующем дорожном сезоне и завершатся к осени. В управлении дорог Владивостока отмечают, что столь раннее определение подрядчика позволит ему заранее провести подготовительные мероприятия и закупить необходимые материалы.