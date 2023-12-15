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В Москве состоялась церемония награждения «Премии ИКС от Авто.ру» для дилеров

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Фото: Авто.ру
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В Москве прошла церемония вручения первой всероссийской «Премии Индекса клиентского сервиса от Авто.ру». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В ходе церемонии были объявлены российские автомобильные дилеры, создавшие лучший уровень клиентского сервиса. На церемонии и торжественном ужине присутствовали более 170 представителей дилерских центров со всей России. Лауреатами «Премии ИКС от Авто.ру» стали 23 компании-дилера в 8 номинациях. В каждой номинации выбраны лучшие дилеры по географии: Москва, Санкт-Петербург и регионы.

Основанием для определения победителей стали отзывы и оценки клиентов дилерских центров и пользователей сервиса Авто.ру. Для этого использовались по отдельности и совокупно критерии «Индекса клиентского сервиса Авто.ру», а именно: полнота и профессиональность консультаций по техническим характеристикам и текущему состоянию автомобилей, комфорт общения с менеджерами дилерского центра, сервис во время визита, готовность рекомендовать дилера, организованность и скорость работы сотрудников, качество купленного автомобиля.

В номинации «Самый высокий Индекс клиентского сервиса Авто.ру» победителями признаны дилерские центры, которые имеют наивысший средний балл «Индекса клиентского сервиса Авто.ру» по всем критериям: «Ауди Центр Запад» (г. Москва), «Автодом Пулково» (г. Санкт-Петербург), «Бизнес Кар» (г. Курск).

В номинации «Лидеры по рекомендациям покупателей» — дилерские центры, которые пользователи Авто.ру и клиенты готовы рекомендовать друзьям и знакомым: «Ауди Центр Таганка» (г. Москва), «Автодом Пулково» (г. Санкт-Петербург), «Тойота Центр» (г. Ярославль).

В номинации «Самые открытые дилеры» — дилерские центры, которые предоставляют наиболее полную информацию о продаваемых автомобилях: «РОЛЬФ Волгоградский» (г. Москва), «КЛЮЧАВТО Витебский» (г. Санкт-Петербург), «Агат» (г. Ярославль).

В номинации «Самые профессиональные менеджеры отдела продаж» — команды дилерских центров, которые по оценке покупателей обеспечивают самую профессиональную консультацию: «AVILON ЗИЛ» (г. Москва), дилерский центр «Вагнер Таллинский» (г. Санкт-Петербург) и «ТТС» из Ижевска.

В номинации «Лучшая организация работы дилерского центра» — дилерские центры, где наилучшим образом устроена организованность и скорость работы сотрудников: «АВТОМИР Щелковская» (г. Москва), «Аларм-Моторс Лахта» (г. Санкт-Петербург), «Авто trade» (г. Самара).

В номинации «Самый комфортный салон и лучший сервис» — дилерские центры, которые отличаются высоким уровнем комфорта и клиентского сервиса во время визита клиентов: «BorisHof Восток» (г. Москва), «Аксель-Сити Невский» (г. Санкт-Петербург), «Регинас Профи» из Екатеринбурга.

В номинации «Лучшие авто по отзывам покупателей» — дилерские центры, получившие самую высокую оценку качества приобретённого автомобиля: «MAJOR EXPERT» (г. Москва), «РОЛЬФ Автопрайм Премиум» (г. Санкт-Петербург), «Башавтоком» (г. Уфа, респ. Башкортостан).

В номинации «Самое комфортное общение менеджеров с клиентами» — команды дилерских центров, которые проявили наиболее коммуникабельный и тактичный подход в общении с клиентами: «Нижегородец Exchange» (Московская область, г.Ногинск), «Максимум Авто» (г. Санкт-Петербург), «Дебрянск Авто» (г. Брянск).

Знаки «Индекса клиентского сервиса Авто.ру» на сервисе в профиле дилера будут иметь вид специальной виртуальной награды-статуса. Статуэтки в форме четырехконечной звезды передадут для демонстрации в автосалонах. Кроме того, с 14 декабря показатель «Индекса клиентского сервиса Авто.ру» станет доступным к просмотру всем пользователям Авто.ру на страницах всех проверенных дилеров.

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