Названы города, где будет лучше всего видно метеорный поток Геминиды

К Земле приблизится один из самых мощных ежегодных метеорных потоков — поток Геминиды, который будет активен до 17 декабря. Особенно четко его будет видно в Северном полушарии в ночь с 13 на 14 декабря — в эти даты можно будет увидеть до 150 метеоров в час. О том, жителям каких городов России будет лучше всего видно метеорный поток, «Известиям» 13 декабря рассказали метеорологи «Яндекс. Погоды».

Отмечается, что больше всего повезет жителям Благовещенска, Тюмени, Хабаровска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Иркутска, Челябинска, Уфы и Сочи. В этих городах в ночь с 13 на 14 декабря прогнозируется ясное небо и отсутствие осадков.

Также шанс увидеть метеорный поток выпадет жителям Краснодара, Перми и Омска — здесь в ночь с 13 на 14 декабря не ожидается осадков, а погода обещает быть облачной с прояснениями. При этом, как отмечают эксперты, в Омске ожидается ясное небо в дневное и вечернее время, что повышает вероятность того, что вид на поток откроется лучше, чем, например, в Перми, где, наоборот, весь день будет пасмурно и облачно с прояснениями, а ночью прогнозируется ясное небо.

Остальным городам повезет чуть меньше. В Москве, Санкт-Петербурге, Белгороде, Рязани, Воронеже, Томске, Тамбове, Кемерово, Красноярске, Новосибирске ночью ожидается небольшой снег. Пасмурная ночь без осадков в даты пикового потока ожидается в Самаре, Оренбурге, Казани, Ставрополе. В этих городах шанс увидеть метеорный поток низкий.

«Находясь в городе, поток будет сложно увидеть из-за большого количества источников света и городского смога. Поэтому жителям крупных городов стоит заранее продумать, куда именно можно отправиться за пределами города, чтобы ничего не мешало наблюдению звездопада, а также позаботиться о своем комфорте в зимнюю холодную ночь», — рекомендовали метеорологи.

10 декабря пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос» сообщила, что звездопад-гигант превзойдет по своим масштабам метеоритный поток Персеиды, который можно было наблюдать в августе этого года.