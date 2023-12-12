Девушка погибла при пожаре в пятиэтажке на улице Байкальской в Иркутске

В Иркутске в результате пожара в квартире в панельной пятиэтажке погибла 29-летняя девушка. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел вечером во вторник, 12 декабря, в доме на улице Байкальской. В МЧС полагают, что причиной стала неосторожность при курении.

«Хозяйка квартиры 1994 года рождения покурила на балконе, вернулась в квартиру и, очевидно, заснула, потому что пожар она обнаружила слишком поздно: женщину без признаков жизни, вскрыв дверь квартиры, обнаружили огнеборцы», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, к моменту прибытия спасателей, которых вызвали соседи, в подъезде наблюдалось сильное задымление, самостоятельно эвакуироваться жильцы не могли. Два звена газодымозащитной службы вывели четырех человек, в том числе ребенка.

Площадь возгорания составила 8 кв. м, очаг располагался на балконе. Из-за высокой температуры в квартире лопнуло окно, и дым пошел внутрь помещения.

11 декабря в Иркутске случился пожар в квартире пятиэтажки на улице 1-й Советский переулок. В результате погибла супружеская пара и их девятилетний сын, еще двоих детей родителям удалось спасти, выбросив их из окна вниз, где их поймали соседи.