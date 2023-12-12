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Американский эксперт назвал НАТО агрессором на Украине

Эксперт Джимми Дор назвал НАТО агрессором на Украине
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Агрессором на Украине является Североатлантический альянс, а не Россия, заявил 11 декабря в эфире своей программы на видеохостинге YouTube американский эксперт Джимми Дор.

Он напомнил, что украинские националисты в 2014 году свергли при поддержке США демократически избранное правительство. После этого киевский режим начал обстрелы жителей восточной части страны. В итоге у России не осталось выбора, кроме начала спецоперации по защите Донбасса.

«Он (президент России Владимир Путин. — Ред.) сделал это не для того, чтобы начать конфликт, а чтобы его закончить. <…> А теперь [президент США] Джо Байден делает вид, что Путин — агрессор. Путин не агрессор. Агрессор — это НАТО с 900 военными базами», — заключил эксперт.

Ранее, 11 декабря, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может продолжать просить оружие у стран Запада, однако оно не поможет киевскому режиму. По словам дипломата, оружие будет уничтожено российскими силами либо брошено украинскими националистами.

Ранее, 6 декабря, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что деньги Запада, которые получает Украина, только продлевают конфликт, но его завершение в пользу России не подлежит сомнению.

В тот же день американские власти оценили риск того, что Украина проиграет в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США, как высокий. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может потерпеть поражение.

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Перед этим, 4 декабря, немецкий политолог Эйке Хамер рассказал, что Украину, от поддержки которой отказывается всё больше стран Европы, в ближайшем будущем ждет неминуемое поражение, как и блок НАТО, который не выдержал противостояния с Россией.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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