CNBC TV назвал Байдена самым непопулярным президентом США

Байден — самый непопулярный президент США с 1948 года, сообщает CNBC TV. Рейтинг одобрения главы государства упал до 37,7%. CNBC TV сообщил, что положение Байдена ухудшают экономические и финансовые проблемы США, передает телеканал «Известия». Почти 50% американцев считают траты Белого дома на Украину и Израиль чрезмерными.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.