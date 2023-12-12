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ФНС опровергла информацию о взломе налоговой системы России

ФНС: информация о взломе налоговой системы не соответствует действительности
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Информация о взломе налоговой системы РФ, растиражированная рядом интернет-ресурсов, не соответствует действительности, об этом 12 декабря заявили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

В ведомстве обратили внимание, что в сообщениях интернет-ресурсов отмечалось, что украинским хакерам удалось взломать и «уничтожить инфраструктуру» российских налоговых органов и якобы все серверы получили вредоносное программное обеспечение.

«В настоящее время все сервисы ФНС России, официальный сайт и другие каналы взаимодействия как с другими ведомствами, так и с налогоплательщиками работают в штатном режиме. Распространяемая информация об уничтожении данных, захвате трафика не соответствует действительности», — уточнили в ФНС.

Кроме того, интернет-пользователи также отмечают, что в работе службы нет сбоев.

Все данные российских налогоплательщиков, а также инфраструктура ФНС России по-прежнему в безопасности, система надежно защищена.

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В конце ноября специалисты по информационной безопасности компании Bi.Zone рассказали «Известиям», что хакерская группировка Rare Wolf («Редкий волк») с начала 2023 года совершила 97 атак на российские организации и предприятия, среди которых были в том числе компании, связанные с отраслью тяжелого машиностроения.

Основной целью кибермошенников была продажа украденных данных на теневых форумах.

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