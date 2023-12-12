Более 300 человек пострадали от Ростовского гололеда

Более 300 человек пострадали от Ростовского гололеда

2023-12-12T18:36:16+03:00

2023-12-12T18:36:16+03:00

2023-12-12T18:36:16+03:00

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