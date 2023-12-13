Экспертов по кибербезопасности привлекли к контролю над розыгрышем гослотереи

Эксперты компании F.A.C.C.T., российского разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, дополнительно проконтролируют розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото». Об этом сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».

Задача специалистов будет состоять в том, чтобы убедиться, что в розыгрыше примут участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями. Создание базы играющих билетов для каждого тиража – один из механизмов контроля государственных лотерей, исключающих возможность мошенничества и подтасовки выигрышных билетов уже после того, как тираж состоялся. Это дополнительная мера кроме независимой системы контроля, установленной у организатора лотереи «Русское лото» — Министерства спорта РФ, тиражной комиссии и контроля со стороны ФНС.

«Все розыгрыши лотерей, распространяемых «Столото», проводятся под строгим контролем со стороны государства и тиражных комиссий. А для особенного, самого ожидаемого любителями лотерей розыгрыша года мы уже четвертый год подряд привлекаем специалистов F.A.C.C.T. к контролю базы участвующих в розыгрыше билетов, чтобы дополнительно, сверх установленных законодательно мер, проконтролировать прозрачность и честность проведения розыгрыша и дать таким образом участникам возможность еще раз убедиться в том, что повлиять на то, кому посчастливится выиграть миллиард, невозможно», — сказал руководитель центра развития обеспечения проведения лотерей «Столото» Анатолий Лиздунов.

«Четвертый год подряд эксперты нашей компании с пристальным вниманием и тщательностью проверяют новогодний тираж «Русского лото», подтверждая целостность и сохранность базы билетов. Результат нашей проверки по традиции будет объявлен в прямом эфире. Наша задача — обеспечить прозрачность и надежность процесса, чтобы участники могли быть уверены в честности лотереи», — отметил генеральный директор компании F.A.C.C.T. Валерий Баулин.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.