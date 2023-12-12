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МИД Ирана предупредил о вероятном выходе конфликта в секторе Газа из-под контроля

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy
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Продолжение конфликта Израиля и Палестины может привести к его выходу из-под контроля, в таком случае он охватит весь ближневосточный регион. Об этом 12 декабря заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И.

«Если нападения на сектор Газа немедленно не прекратятся, существует вероятность взрывного развития ситуации и выхода ее из-под контроля», — приводит его слова агентство Anadolu.

Глава иранского МИД также отметил, что вето США по резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН с призывом о прекращении огня в секторе Газа указывает на недостаточное осознание американской стороной опасности распространения конфликта на Ближнем Востоке.

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Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетяньяху заявил о полной поддержке в Белом доме наземной операции израильской армии в секторе Газа. При этом он признал, что между США и Израилем существуют разногласия по поводу видения послевоенного устройства палестинского анклава. В то же время, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала штурм государственной больницы и лагеря беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что гуманитарную ситуацию в секторе Газа не решить, пока продолжаются боевые действия. Он добавил, что данная проблема находится в центре внимания мира, и для ее решения потребуются серьезные усилия.

Накануне в МИД РФ отметили, что наложенное США 8 декабря вето по резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа означает продолжение масштабного кровопролития в палестинском анклаве. Отмечалось, что проект документа в ходе его разработки получил широкую поддержку со стороны различных государств.

До этого, 10 декабря, американский госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против прекращения огня в секторе Газа. Он напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы в боевых действиях для обмена пленными и завоза помощи. По мнению Блинкена, войну можно было бы остановить «уже завтра», если бы ХАМАС «сложило оружие и сдалось». Днем ранее Госдеп США одобрил продажу Израилю танковых снарядов на $106,5 млн.

1 декабря в 07:00 (08:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными. ЦАХАЛ в тот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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