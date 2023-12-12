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В Совфеде высказались об ожиданиях от встречи Зеленского и Байдена

Сенатор Карасин заявил, что Зеленский поехал в США с просительной миссией
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, чтобы попросить усилить поставки вооружений, увеличить финансирование, но надежд на успех не так много. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил во вторник, 12 декабря.

Сенатор высказал уверенность, что во время встречи Зеленского и президента США Джо Байдена речь пойдет о кризисной ситуации на Украине.

«Наверняка будут повторяться мольбы об усилении финансирования, поставок вооружений. У главы Украины просительная миссия, потому что страна находится в тяжелом политическом, военном, экономическом положении, поэтому приходится ездить и просить. Но надежд на то, что эти мольбы будут восприняты серьезно, немного», — сказал Карасин в разговоре с Lenta.Ru.

По его словам, несмотря на тяжелое положение Украины, переговоры о мире в ближайшей перспективе кажутся маловероятными в связи с соответствующим указом Зеленского, запрещающим любые переговоры с Россией.

«Этот указ не отменен. Значение и цена его понятны, но бумажка есть. Посмотрим, что из этого выйдет, но пока реальных планов переговоров у Зеленского нет», — заключил политик.

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Во вторник Зеленский посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США.

В этот же день в Кремле заявили, что будут внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского, передает RT. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, их встреча не изменит ход движения спецоперации по защите Донбасса.

Накануне, 11 декабря, украинский президент обрушился с критикой на конгресс и призвал Вашингтон предоставить республике дополнительную военную помощь, передает НСН. Тогда же американский сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс признался, что поведение Зеленского — это «самый бесстыжий фарс», какой он видел за год работы в сенате.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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