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Нетаньяху заявил о полной поддержке США наземной операции ЦАХАЛ в Газе

Нетаньяху: США полностью поддержали наземную операцию ЦАХАЛ в Газе
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Белый дом полностью поддержал проведение Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) наземной операции в секторе Газа, заявил израильский премьер Биньямин Нетяньяху. Об этом сообщил 12 декабря портал Times of Israel.

«После интенсивного диалога с президентом США Джо Байденом и его кабинетом мы получили полную поддержку наземной операции и снижение международного давления с целью прекращения войны», — сказал политик.

Также Нетяньяху признал, что между США и Израилем существуют разногласия по поводу видения послевоенного сектора Газа.

«Да, существуют разногласия, когда речь идет о «жизни после ХАМАС», и я надеюсь, что мы придем к соглашению и здесь», — отметил он.

Глава израильского правительства подчеркнул, что Тель-Авив не позволит управлять сектором Газа ни радикальному движению ХАМАС, ни палестинской партии ФАТХ.

«Не может быть, чтобы после огромных жертв наших граждан и боевиков мы впустили в Газу тех, кто учит террору, поддерживает террор, финансирует террор», — заключил он.

До этого, 10 декабря, сообщалось, что Нетаньяху назначил секретную группу из высокопоставленных союзников и представителей силовых ведомств, которые обсуждают планы по сектору Газа, касающиеся жизни после завершения конфликта. Израиль проинформировал администрацию США о создании команды и планирует представить свой план Вашингтону.

Ранее, 7 декабря, американский лидер в ходе телефонного разговора с Нетаньяху подчеркнул необходимость создания гуманитарных коридоров в секторе Газа. Байден подчеркнул необходимость обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста (МККК) к заложникам и обеспокоенность в связи с насилием в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

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Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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