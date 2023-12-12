В Москве объявили победителей конкурса «Музыка моей страны»

В Москве состоялся финал масштабного телевизионного проекта «Музыка моей страны». Всероссийский конкурс авторских клипов организовали «Триколор» и телеканал RUSSIAN MUSIC BOX. На отчетном гала-концерте в фудмолле «Три вокзала. Депо» на одной сцене выступили финалисты проекта, а также известные артисты: экс-солист легендарного коллектива Bad Boys Blue Кевин Маккой, Антон Зацепин, группа OPEROLE, Рома Риччи, ISTOKIYA, Татьяна Морозова, Влад Зотов и другие исполнители.

Конкурс «Музыка моей страны» стартовал в марте этого года и собрал почти 1,5 тыс. видеоклипов от начинающих исполнителей со всей страны. Поучаствовать могли как сольные певцы, так и дуэты или группы. Всенародное голосование за участников проходило на сайте musicboxtv.ru. Отобранные клипы также можно было увидеть в эфире телеканала «Большой эфир», на сайте kino.tricolor.ru и в приложении «Триколор Кино и ТВ».

Финалистами конкурса «Музыка моей страны» по количеству зрительских голосов стали Андрей Томин с клипом «Бухта мечты», Tom Corsa & Boston с композицией «Именно», Юлия Колерт — клип «Окна», Полина Сомова — «У белого окна», Андрей Гукалов — «Мама», Geshua — «Рыжая» и Александр Запорожец с клипом «Весенняя».

«У нас получилось создать по-настоящему всенародный проект, который объединил людей со всей страны. Семь месяцев зрители следили за конкурсом и отдавали свои голоса за полюбившихся исполнителей. Мы увидели сотни неповторимых авторских историй с драматургией, сильным вокалом и неожиданными поворотами сюжета. В финал вышли семь лучших артистов по мнению зрителей, а гала-концерт стал не только кульминацией, но и ярким шоу проекта», — говорит автор проекта, генеральный продюсер «Триколор» Михаил Анисимов.

«Для нас очень важно открывать новые имена и поддерживать начинающих артистов. Сегодня они известны совсем небольшой аудитории, а завтра на них могут равняться миллионы людей. Участники конкурса «Музыка моей страны» уже получили внимание и любовь зрителей по итогам голосования, а клип победителя попадет в ротацию на телеканале RUSSIAN MUSIC BOX», — говорит автор проекта, генеральный директор Music Box Наталья Палинова.

«Как амбассадор «Музыки моей страны» я с интересом следил за судьбой проекта и видел эмоции участников на каждом этапе. Возможность завоевать признание публики и заявить о себе на всю страну — уникальный шанс. Искренне рад разделить с начинающими артистами этот путь и уверен, что такой конкурс — одна из лучших возможностей поверить в свой талант и реализовать себя», — комментирует певец Антон Зацепин.

Лидеров конкурса среди финалистов определило жюри. В его состав вошли генеральный продюсер «Триколор» Михаил Анисимов, генеральный директор Music Box Наталья Палинова, певцы Александр Ломинский и Антон Зацепин.

Победителем проекта «Музыка моей страны» жюри признало Полину Сомову с композицией «У белого окна». Девушка получила памятные призы и полный комплект для просмотра ТВ от «Триколор» с подпиской на пакет услуг оператора.

Второе место занял Андрей Гукалов с клипом «Мама», третье место присудили Tom Corsa & Boston с композицией «Именно». Исполнителей наградили телевизорами от «Триколор» с подпиской на пакет услуг оператора. В номинации «Лидер по просмотрам» наградили Александра Запорожца с клипом «Весенняя». Он получил специальный приз — саундбар с беспроводным сабвуфером от «Триколор».

Клип победителя, а также финальный концерт можно будет увидеть в эфире телеканалов RUSSIAN MUSIC BOX и «Большой эфир».