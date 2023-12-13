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В Москве рассказали о плане деловых событий на 2024 год

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В 2024 году столичные компании при поддержке Москвы смогут принять участие в 14 международных выставках и 21 бизнес-миссии в странах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ. Всего планируется провести встречи с потенциальными партнерами из 22 государств, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«При составлении плана деловых событий учитывались пожелания предпринимателей. Программа ориентирована в первую очередь на укрепление сотрудничества и поиск новых партнеров в дружественных странах. Например, в Египте, Таиланде, Малайзии, Бразилии и Китае», — рассказала Наталья Сергунина.

Затраты на аренду и застройку площадок, организацию переговоров и услуги по переводу будут оплачены из средств города. подчеркнула Сергунина

Около 20 процентов мероприятий вошло в план впервые. Так, в апреле стенд Made in Moscow в первый раз откроется на многоотраслевой выставке Vietnam Expo в Ханое и на мероприятии для строительного сегмента Yapi TurkeyBild Istanbul в Стамбуле. В мае представителей пищевой промышленности приглашают принять участие в FBIE China, а предприятия медицинской сферы — в Iran Health. Среди новых проектов также Bengaluru Tech Summit — для инновационных компаний и Beauty Azerbaijan — для косметических брендов.

Список бизнес-миссий включает в себя страны из разных регионов мира. В частности, предприятия смогут представить свою продукцию и услуги в Малайзии, Индии, Вьетнаме, Иране и странах СНГ. Переговоры рассчитаны на представителей разных отраслей, представленных в Москве: от высокотехнологичного производства и сферы информационных технологий до пищевой, косметической и строительной промышленности. Также имеются предложения, рассчитанные на креативные индустрии и медицину.

Часть встреч предполагает приглашение зарубежных делегаций в Москву. Российскую столицу в следующем году посетят потенциальные дистрибьюторы и покупатели из Бразилии, Индонезии, Южно-Африканской Республики, Китая, Мексики, Египта, Алжира и Марокко.

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