Адвокат Шабутдинова сообщил о намерении обжаловать продление ареста блогеру

Защита блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, намерена обжаловать решение о продлении его ареста. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил журналистам адвокат блогера Никита Апаликов.

«Защита намерена обжаловать (решение о продлении ареста. — Ред.) в апелляционном порядке», — заявил Апаликов.

Он уточнил, что защитники блогера намерены подготовить апелляционную и кассационную жалобы. Следствие по делу Шабутдинова также продлено до 16 февраля, добавил адвокат.

Ранее в этот день Таганский суд Москвы продлил Шабутдинову арест на два месяца, он пробудет в СИЗО до 16 февраля 2024 года. В свою очередь, адвокаты блогера в ходе заседания просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог в размере 50 млн рублей.

Блогера задержали в начале ноября по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги, курсы. Шабутдинов утверждал, что, пройдя обучение, его клиенты смогут открыть успешный бизнес.

4 ноября Шабутдинова заключили под стражу до 16 декабря по подозрению в мошенничестве. Следствие настаивало на аресте фигуранта, поскольку, «находясь на свободе, Шабутдинов может скрыться или оказать давление на свидетелей и потерпевших». Выяснилось, что блогер имеет гражданство Сент-Люсии, а также действующие визы в США, ОАЭ и Италию, что может помочь ему уехать из России.