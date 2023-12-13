Названы вакансии для подработки в новогодние праздники

Сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» и сервис по работе с самозанятыми «Подработка» изучили базу вакансий и составили рейтинг (есть в распоряжении «Известий») для подработки в новогодние праздники.

Курьера на велосипеде ищут в Москве. Основные задачи по вакансии: доставлять товары до квартиры покупателя, поддерживать контакт с директором и другими курьерами, а также вовремя оповещать команду о времени выхода на доставку, отдыхе и непредвиденных ситуациях. Зарплата до 160 тыс. рублей.

SMM-специалиста с зарплатой от 60 до 120 тыс. рублей ищут в Воронеже. От кандидата требуются инициативность, внимание к деталям, грамотная письменная и устная речь. Работодатель предлагает следующие условия: удаленный формат работы, ежедневную поддержку и обучение.

В Волгоградской области ищут рекрутера-фрилансера с зарплатой от 100 тыс. рублей. В список обязанностей входят: поиск, подбор и сопровождение кандидатов, организация собеседований, анализ рынка труда и ведение отчетности. Работодатель предлагает поддержку и помощь в обучении и своевременную оплату.

В Новосибирске срочно ищут сборщика заказов. Зарплата — от 97 тыс. рублей. Соискателю предстоит принимать товары от поставщиков, размещать в ячейках склада, выдавать заказы курьерам и выполнять задания по мобильному терминалу сбора данных. Работодатель предлагает сменный график работы, компенсацию питания, корпоративный транспорт до места работы.

В Казани ищут продавца-консультанта с зарплатой до 73 тыс. рублей. Соискателю предлагают ДМС со стоматологией, оплату мобильной связи на 15 тыс. в месяц и два дополнительных дня отпуска от компании. Также бесплатное обучение, офис рядом с домом и гибкий график работы с плавающими выходными. Среди обязанностей: консультировать абонентов и помогать выбрать лучшие предложения.

В Тюмени ищут преподавателя по английскому языку с заработной платой от 50 тыс. рублей. Работодатель предлагает официальное трудоустройство, методическую поддержку и наставничество, а также комфортное расписание занятий. От соискателя требуется наличие высшего педагогического образования, а также рассматриваются студенты последних курсов, уровень знания английского языка не ниже Upper-intermediate (В2). Обязательно оформление медицинской книжки и прививочного сертификата.

В Калининграде ищут менеджера по промоакциям с зарплатной в 50 тыс. рублей. Соискателям предлагают: удаленный формат работы, приветственный welcome бонус для новых сотрудников до 15 тыс. рублей, удобный график, оплачиваемое компанией обучение, в том числе дистанционное, и выбор проекта: входящие звонки, исходящие звонки или чат-поддержки. Соискателю нужно будет консультировать клиентов по вопросам сервиса, услугам и продуктам компаний-партнеров.

Упаковщика новогодних подарков с зарплатой от 30 тыс. до 40 тыс. рублей ищут в Томске. От кандидата ждут таких качеств, как ответственность, внимательность, аккуратность. Работодатель предлагает следующие условия: удаленный формат работы, новые заказы каждый день, работа по договору.

Согласно результатам опроса сервиса «Работа.ру», опубликованного 1 декабря, почти четверть россиян планирует выйти на работу или взять подработку 31 декабря.