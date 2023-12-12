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Путин: поправки к Конституции были направлены на защиту интересов граждан

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Принятые в 2020 году поправки к Конституции России были необходимы из-за быстро изменяющейся ситуации внутри страны и вокруг нее, они были направлены на защиту интересов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда 12 декабря.

По его словам, поправки остаются существенными. Они усилили вектор на подтверждение традиционных ценностей россиян, «на историческую преемственность поколений».

«Основной закон нашей страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям. А граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав», — добавил президент.

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Путин заключил, что главным в Конституции остается защита прав и интересов граждан России.

Президент встретился с судьями в День Конституции, который отмечается 12 декабря. Современный праздник был установлен в 1994 году, на следующий год после принятия документа.

Ранее в этот день находящиеся на Международной космической станции (МКС) российские космонавты Николай Чуб, Олег Кононенко и Константин Борисов поздравили россиян с Днем Конституции. Космонавты отметили, что Основной закон лежит в основе государственности России и основан на глубоких исторических и правовых традициях РФ.

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