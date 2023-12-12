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В ДНР бойца ВСУ приговорили к пожизненному сроку за расстрел жителей Мариуполя

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) к пожизненному заключению за расстрел двух машин с беженцами в Мариуполе. Об этом 12 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил 22-летнего водителя 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Шалара к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — указали в прокуратуре.

По данным следствия, в марте 2022 года Шалар и его сослуживцы расстреляли два гражданских автомобиля с беженцами на улице Карпинского в Мариуполе. От полученных ранений погибли четыре человека.

Военнослужащий признан виновным в убийстве двух и более лиц организованной группой по мотивам политико-идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

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Ранее, 7 декабря, Следственный комитет России сообщил о вынесении судом приговора в отношении военнослужащего ВСУ Николая Олексенко за убийство и покушение на убийство жителей города. Олексенко приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, с 20 марта по 3 апреля 2022 года он обнаружил двух невооруженных людей и, предполагая, что они придерживаются пророссийских взглядов, выстрелил в них из автомата Калашникова. Один их них скончался, второму удалось скрыться. В этот же период украинец застрелил еще одного мирного жителя, который не представлял какой-либо опасности и не участвовал в военном конфликте.

До этого, 5 декабря, суд приговорил к 28 годам колонии строгого режима еще одного украинского военнослужащего, Александра Нарыжного, по аналогичному обвинению. Он и его сослуживцы открыли огонь по гражданскому автомобилю. В результате водитель и пассажир машины скончались на месте, а военнослужащие ВСУ забрали транспортное средство себе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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