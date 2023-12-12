Джонсон вручил Бабанину пирог с портретом на открытой тренировке

Американский боксер Кевин Джонсон подарил своему сопернику Максиму Бабанину пирог с его фотографией во время открытой тренировки перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет в пятницу, 15 декабря.

Джонсон в шапке-ушанке вручил угощение в большой белой коробке, напевая песню «С днем рождения» на английский манер. На одной из сторон коробки висела фотография Бабанина.

Россиянин, в свою очередь, пообещал этого просто так не оставить.

«Это пирог. Он же меня пирогом назвал. Придется ему котлету в Челябинске подарить», — прокомментировал он.

Ранее в этот день Джонсон заявил, что «распробует» Бабанина на ринге, словно вкусный деликатес. Реагируя на это, российский спортсмен указал, что сделает из соперника котлету или отбивную, пообещав дать Джонсону достойный ответ на ринге.

Тем временем российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян заявил, что Бабанин классом выше Джонсона. По его словам, боксер из России участвовал более чем в 200 любительских боях.

Накануне, 11 декабря, Бабанин назвал «проверкой на прочность» предстоящий поединок с Джонсоном. Он отметил, что американец является опытным боксером и у него очень мало досрочных поражений. Россиянин настроен провести все шесть раундов поединка, однако готов и нокаутировать соперника, если появится такая возможность.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон, в соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом Гукасяна станет Джемини Рамирез, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.