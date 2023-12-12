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Эксперт назвал наступательный потенциал ВСУ близким к истощению

Военный эксперт Дандыкин заявил, что военный потенциал ВСУ близок к истощению
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Фото: AP Photo
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Наступательный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) близок к истощению. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал во вторник, 12 декабря.

«На Западе хотят взять перерыв [в украинском конфликте], заключить какие-то договоренности типа «Минск-1» и «Минск-2» для того, чтобы снова снабдить ВСУ, отмобилизовать и начать то, что было. Но с учетом того, что наша позиция в этом направлении не меняется, я думаю, что этого не будет. Задачи спецоперации должны быть выполнены», — заявил Дандыкин в беседе с Lenta.Ru.

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Накануне в Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что в Брюсселе рассматривают сценарий прекращения огня между Москвой и Киевом, когда ВСУ потеряют наступательный потенциал, сообщает телеканал «360».

Также директор СВР Сергей Нарышкин рассказал, что Запад рассматривает ряд кандидатур на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает ИА «Регнум».

По его словам, в число кандидатов на замену входят главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, мэр Киева Виталий Кличко, сообщается на сайте kp.ru.

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