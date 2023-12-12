Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе назвали план США принудить Москву к переговорам на условиях Киева белибердой
Мир
Bloomberg узнало о схеме ЕС по использованию замороженных активов РФ
Мир
Военный эксперт объяснил интерес ВСУ к левому берегу Днепра
Мир
Минздрав Газы заявил о более 18,4 тыс. погибших в анклаве с начала конфликта
Общество
Суд в Москве продлил арест обвиняемому в мошенничестве Шабутдинову на два месяца
Мир
В сенат США внесли резолюцию с требованием к будущему генсеку НАТО
Наука и техника
Минпромторг РФ подал иск к ОДК на 11,3 млрд рублей
Наука и техника
Ученый опроверг риск цунами в США и Канаде из-за обнаруженного разлома
Мир
Политолог указал на признание Киевом проваленного контрнаступления ВСУ
Мир
Москва назвала враждебным шагом демонтаж памятника армии СССР в Софии
Политика
Политолог указал на готовность избирательной системы РФ к президентским выборам
Общество
Разделивший сиамских близнецов хирург Александр Коновалов отпраздновал 90-летие
Экономика
Финансовый эксперт спрогнозировал курс рубля в 2024 году
Мир
Символом уходящего года в Японии стал иероглиф «налог»
Мир
Захарова сообщила об отказе Дании помочь в расследовании взрывов на СП
Сюжет:

В ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций

0
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент согласовали директиву о введении уголовной ответственности за обход антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 12 декабря сообщается на странице председательства Испании в Совете ЕС в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Завершены переговоры по закону ЕС, который делает нарушение санкций ЕС преступлением и вводит за это наказание», — указано в тексте.

Принятие директивы гарантирует привлечение к ответственности лиц, которые нарушают или обходит санкции ЕС, добавили представители органа.

Кризис не удался: Запад признал восстановление экономики РФ вопреки санкциям
Почему ВВП страны растет быстрее, чем в США и Еврозоне

Ранее в этот день сообщалось, что накануне постпреды стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать детали 12-го пакета санкционных мер против РФ. Предполагается, что обсуждение продолжится вечером во вторник, 12 декабря, в 19:00 мск.

До этого, 8 декабря, глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что страны ЕС подготовили 12-й пакет антироссийских санкций, который, по его словам, содержит запрет на импорт алмазов из России. Он отметил, что работа по включению алмазов из России в санкционные ограничения велась в ЕС несколько месяцев, после чего удалось выработать общее соглашение.

В то же время агентство Reuters признало, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Отмечалось, что ориентированная на экспорт российская экономика объемом $2,2 трлн пережила волну санкций лучше, чем ожидали Москва и Запад, несмотря на попытки противников спецоперации наказать и изолировать РФ.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ЕС тема неработающих антироссийских санкций считается табуированной. Он выразил мнение, что если кто-то в европейских странах попытается поднять данный вопрос или намекнуть о неэффективности санкций, то его тут же упрекнут в политической некорректности.

За день до этого президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что, несмотря на антироссийские санкции, банки страны работают стабильно и устойчиво.

Предыдущий, 11-й пакет санкций ЕС утвердил в июне. Он ввел ограничительные меры против 87 компаний и запретил поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023