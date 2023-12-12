В ЕС согласовали введение уголовной ответственности за нарушение санкций

Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент согласовали директиву о введении уголовной ответственности за обход антироссийских санкций Евросоюза. Об этом 12 декабря сообщается на странице председательства Испании в Совете ЕС в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Завершены переговоры по закону ЕС, который делает нарушение санкций ЕС преступлением и вводит за это наказание», — указано в тексте.

Принятие директивы гарантирует привлечение к ответственности лиц, которые нарушают или обходит санкции ЕС, добавили представители органа.

Ранее в этот день сообщалось, что накануне постпреды стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать детали 12-го пакета санкционных мер против РФ. Предполагается, что обсуждение продолжится вечером во вторник, 12 декабря, в 19:00 мск.

До этого, 8 декабря, глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что страны ЕС подготовили 12-й пакет антироссийских санкций, который, по его словам, содержит запрет на импорт алмазов из России. Он отметил, что работа по включению алмазов из России в санкционные ограничения велась в ЕС несколько месяцев, после чего удалось выработать общее соглашение.

В то же время агентство Reuters признало, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Отмечалось, что ориентированная на экспорт российская экономика объемом $2,2 трлн пережила волну санкций лучше, чем ожидали Москва и Запад, несмотря на попытки противников спецоперации наказать и изолировать РФ.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ЕС тема неработающих антироссийских санкций считается табуированной. Он выразил мнение, что если кто-то в европейских странах попытается поднять данный вопрос или намекнуть о неэффективности санкций, то его тут же упрекнут в политической некорректности.

За день до этого президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что, несмотря на антироссийские санкции, банки страны работают стабильно и устойчиво.

Предыдущий, 11-й пакет санкций ЕС утвердил в июне. Он ввел ограничительные меры против 87 компаний и запретил поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.