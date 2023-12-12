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Захарова указала на несамостоятельность Залужного и Зеленского

Захарова: замена Зеленского Залужным ничего не изменит
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Фото: Global Look Press/Ukrainian Presidentia
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Возможный приход к власти в Киеве главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного вместо Владимира Зеленского, занимающего пост президента, никак не изменит ситуацию в украинском конфликте, все фигуры несамостоятельны. Об этом заявила 12 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Возможная смена Зеленского на Залужного или на любую другую фигуру ситуацию не изменит, все они из разряда марионеток в руках своих хозяев, это США, их сателлиты, Британия и так далее», — сказала дипломат.

Она отметила, что невозможно выделить из этого круга самостоятельную фигуру.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие неудачи Украины ведут к раскачиванию авторитета власти в стране, это видно невооруженным глазом. Комментируя информацию о возможной смене Зеленского, он добавил, что речь идет о долгосрочной перспективе.

Накануне, 11 декабря, директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о поиске западными странами замены Зеленскому. В числе кандидатов находятся Залужный, глава офиса президента Андрей Ермак, бывший внештатный советник офиса президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и мэр Киева Виталий Кличко.

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Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, то выборы возможны.

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