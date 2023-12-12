СК начал проверку после провала под лед реки Лены трактора с двумя людьми
В Якутии организована процессуальная проверка по факту провала под лед реки Лены трактора с двумя людьми. Об этом сообщает республиканское СУ СК России.
Трагедия произошла днем 12 декабря на участке реки между Якутском и селом Техтюр. Недалеко от острова Пономарев под лед Лены провалился трактор «Беларус» с 35-летним водителем и 43-летним пассажиром, пишет ИА YakutiaMedia.
В ходе поисковых работ на глубине 6 м водолазы обнаружили трактор, говорится в Telegram-канале республиканского МЧС .
«Людей в тракторе не нашел, только куртку. Верхний люк был открыт. Течение сильное. Пытались выйти через люк, но их унесло течением», — рассказал водолаз Службы спасения Якутии Дмитрий Селин.
Установлено, что двое жителей села Техтюр выехали на несанкционированную переправу. Толщина ледового покрытия в месте провала составляет 15 см, уточняет ИА SakhaNews.
По факту случившегося СК организовал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.