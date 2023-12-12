Эксперт рассказала о последствиях отказа Binance поддерживать операции в рублях

Исполнительный директор Avosend Юлия Боланд усомнилась в том, что после прекращения Binance поддержки операций в российской валюте остальные биржи откажутся от рубля. Она объяснила «Известиям» 12 декабря, что уход крупного игрока может стать толчком для появления новых участников рынка.

Накануне криптовалютная биржа Binance сообщила, что прекратит поддержку операций в российской нацвалюте с 31 января 2024 года.

«Binance, как крупнейшая биржа, страхует свои риски, связанные с compliance. Чтобы избежать каких-то вторичных санкций и регуляторных претензий от недружественных России стран, она предпочтет отказаться от России и от рубля, чтобы в итоге не потерять больше», — объяснила Боланд.

Эксперт уточнила, что возможные потери из-за ухода из РФ финансовая организация может компенсировать переориентацией на другие рынки.

«Вряд ли все биржи откажутся от рубля, потому что, как говорится, свято место никогда пусто не бывает. Уход крупного игрока может стать толчком для появления новых участников рынка, специализирующихся исключительно на российском сегменте. Возможно, Binance или другие крупные игроки создадут независимое юридическое лицо, специализирующееся на рискованном российском рынке, чтобы обойти возможные санкции», — предположила Боланд.

По ее словам, такие изменения в глобальном плане не окажут значительного влияния. Российский рынок перераспределится между другими участниками, и, возможно, появятся новые стратегии и схемы, добавила она.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что владельцы аккаунтов на Binance за сутки вывели свыше $1 млрд, не считая биткоинов. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на данные компании Nansen. Основной причиной сложившейся ситуации стали трудности, которые испытывает криптобиржа: отставка генерального директора Чанпэна Чжао, удар по репутации в виде штрафа в $4,3 млрд за нарушение законодательства по охране банковской тайны.