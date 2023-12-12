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Финансист рассказал о влиянии цен на нефть на курс рубля с временным лагом

Финансист Бабин: сейчас цены на нефть не сразу влияют на курс рубля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Динамика цен на нефть сейчас влияет на курс рубля с временным лагом в несколько недель. Об этом 12 декабря «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, это связано с отсутствием на российском валютном рынке достаточного числа спекулянтов и инвесторов, которые до 2022 года оперативно закладывали в курс рубля позитивные прогнозы.

«Каких-либо новых драйверов подорожания рубля не наблюдается. Цены на нефть с конца сентября резко упали, что влияет на сокращение экспортной выручки. Это негативно влияет на курс рубля. Но сейчас цены на нефть активно восстанавливаются», — заметил Бабин.

Эксперт добавил, что значительную поддержку рублю тем временем оказывает жесткая монетарная политика Центробанка (ЦБ) РФ вместе с усилившимся валютным контролем. Однако их влияние является фоновым и скорее предупреждающим резкие провалы рубля.

Между тем, по данным торгов, курс российской валюты перешел к планомерному укреплению, доллар США приблизился к 90 рублям, евро — к 97. Стоимость февральских фьючерсов на сорт нефти Brent на Лондонской бирже Ice Futures составляет по состоянию на 17:05 мск $75,23 за баррель.

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Ранее в этот день финансовый эксперт, инвестор, партнер Barclay Finance Азам Ходжаев в беседе с «Известиями» спрогнозировал, что курс российской нацвалюты по отношению к американской в 2024 году будет относительно стабилен, на уровне 80–90 рублей за доллар. Он отметил, что Россия продемонстрировала способность укрепить свою экономику за счет внутреннего производства.

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