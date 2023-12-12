Почти 3,5 км барьерных ограждений установили на трассах Калужской области

На дорогах Калужской области установили почти 3,5 км барьерных ограждений в 2023 году. Кроме того, рабочие нанесли разметку на дорогах протяженностью больше 2 тыс. км.

Искусственным освещением удалось оборудовать 37 км дорог в 26 населенных пунктах. Об этом сообщает газета «Весть». Для освещения используют экономичные светодиодные светильники местного производителя.

Власти приобрели 15 стационарных и два мобильных комплекса фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Около школ и на маршрутах следования детей установили десять проекционных пешеходных переходов.

Принятые меры способствуют снижению тяжелых последствий ДТП в регионе. С начала 2023 года зафиксировано 1095 аварий, в которых погибли 107 человек.