В экспозиции Санкт-Петербурга на выставке-форуме «Россия» началась «транспортная неделя»

С 12 по 17 декабря 2023 года в Москве на ВДНХ на стенде Санкт-Петербурга в рамках международной выставки-форума «Россия» пройдет «транспортная неделя». Экспозицию, посвященную транспорту Северной столицы, сегодня осмотрел вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

«Сегодня на стенде Санкт-Петербурга в рамках транспортной недели представлены основные достижения транспортной отрасли нашего города за последние годы. То, чем Петербург и мы, транспортники, гордимся. Мы постарались показать „вчера, сегодня и завтра“ транспортного комплекса Северной столицы. Хочу поблагодарить коллег, кто участвовал в создании стенда и транспортной экспозиции. Надеюсь, они понравятся всем посетителям выставки», — отметил Кирилл Поляков.

Основные тематические блоки открывшейся транспортной недели — экологичность, безопасность, комфортность и современность. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал обеспечить город самым экологичным транспортом и отметил, что для этого сделано уже немало.

«Сегодня больше половины всего общественного транспорта нашего города работает на экологичных видах топлива, и мы продолжаем этот курс. Петербург — лидер в России по количеству автобусов на газомоторном топливе», — отметил Беглов.

Экспозиция дает развернутую картину современного состояния транспорта Санкт-Петербурга. На стенде представлена информация о развитии транспортной инфраструктуры и больших проектах последних лет, включая обновление подвижного состава, внедрение новой модели транспортного обслуживания, реализацию проекта по созданию платных парковок в историческом центре города.