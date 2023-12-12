Лишившийся месяц назад водительских прав автомобилист погиб в ДТП в Якутске

В Якутске в результате столкновения легковушки с металлической конструкцией разделительной полосы погиб автомобилист. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Авария произошла 11 декабря возле дома №4/5а по улице Стадухина. По предварительной информации, 47-летний водитель Hyundai Creta превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в отбойник.

Автомобилист получил тяжелые травмы и был доставлен в республиканскую больницу №2. Спасти мужчину не удалось, он скончался, не приходя в сознание.

Установлено, что в момент ДТП автомобилист не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, в ноябре его лишили водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

В тот же день в селе Шира в Хакасии 35-летний водитель «Нивы» при обгоне врезался в «ВАЗ-21099». В результате погибла пассажирка «девятки», еще пять человек пострадали. Как выяснилось, управлявший российским внедорожником мужчина не имеет водительского удостоверения и никогда не обучался в автошколе.