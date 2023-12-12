Контракт ЧОП с брянской гимназией, где произошла стрельба, действовал до 30 ноября

Контракт ЧОО «Агентство Экскалибур» и гимназии №5 в Брянске, где 7 декабря произошла стрельба, действовал до 30 ноября. Это 12 декабря выяснили «Известия».

Контракт на оказание услуг частной охраны действовал до 30 ноября 2023 года, исключая воскресенья и праздничные дни. Новое соглашение заключено не было.

Согласно договору, «Агентство Экскалибур» обязалось охранять два корпуса гимназии в течение 12 часов в день, с 08:00 до 20:00. По итогам каждого месяца организация информировала об оказании услуг и предъявляла счет.

В конце ноября гимназия оплатила услуги «Агентства Экскалибур» в размере 102 тыс. рублей за 25 дней работы на двух постах.

В то же время, согласно данным сайта госзакупок, 8 декабря контракт был обновлен. В настоящее время он действует до 9 января 2024 года.

Трагедия в школе произошла 7 декабря, 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в одном из классов, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

10 декабря Минздрав РФ сообщил, что двое подростков, которые пострадали в результате стрельбы в Брянске и были эвакуированы в Москву, находятся в тяжелом состоянии, но дышат самостоятельно. Еще трое школьников находятся на стационарном лечении в медицинских учреждениях Брянска в состоянии средней тяжести.

Отцу школьницы Дмитрию Афанаскину были предъявлены обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении до самоубийства. Директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, а также охранница Галина Черткова, находившаяся на посту, подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц.

Замдиректора гимназии по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова обвиняется в халатности, повлекшей смерть по неосторожности.

Суд в Брянске избрал Афанаскину, Поддубному и Чертковой меру пресечения в виде заключения под стражу, Католиковой — в виде домашнего ареста. Поддубный, Черткова и Католикова 12 декабря обжаловали вынесенные им меры пресечения.