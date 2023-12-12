Минпромторг РФ подал иск к ОДК на 11,3 млрд рублей

Минпромторг РФ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»), указано в материалах судебной картотеки 7 декабря.

Сумма исковых требований составляет почти 11,3 млрд рублей, материалы, разъясняющие суть требований, в заявлении не опубликованы.

ОДК занимается разработкой, серийным изготовлением и сервисным обслуживанием двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и Военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

В октябре госкопорация «Ростех» провела первые испытания газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров. В организации сообщили, что в России таких авиадвигателей еще не было, разрабатываемая Объединенной двигателестроительной корпорацией «Ростеха» силовая установка будет «настоящим гигантом»: диаметр его вентилятора — 3,1 м, тяга — 35 т. Сообщается, что испытания газогенератора ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров превзошли ожидания.