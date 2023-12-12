Символом уходящего года в Японии стал иероглиф «налог»

Ассоциация проверки иероглифической грамотности Японии огласила результаты ежегодного конкурса, согласно которым символом уходящего года в стране стал иероглиф «налог». Это следует из трансляции с площадки у храма Киёмидзу в Киото, ее также 12 декабря вел канал Niconico.

Указанный иероглиф собрал наибольшее количество голосов в силу повышенного внимания общественности к стремлению правящей Либерально-демократической партии осуществить рост оборонных расходов за счет повышения налогов. Такой экономический курс вызвал разногласия в самой партии, а премьер-министру Фумио Кисиде в народе дали прозвище «очки — рост налога».

К концу 2023 года Кисида объявил о сокращении налогов в виде компенсации в размере 40 тыс. иен (до $300), что многими японцами было воспринято как метания правительства.

Отмечается, что иероглиф «налог» в предыдущий раз становился символом года в 2014 году в связи с повышением потребительского налога с 5 до 8%.

Ассоциация держит значение иероглифа-символа года в секрете вплоть до момента объявления, информацией о нем владеет лишь ограниченное число сотрудников.

После победы в конкурсе иероглиф был торжественно начертан настоятелем на буддистском храме Киёмидзу в Киото на японской бумаге «васи» размером 1,5 м на 1,3 м кистью, выполненной исключительно из хвоста белой лошади, и тушью, привезенной специально из префектуры Нара.

В 2022 году символом года стал иероглиф «икуса» («сражение», «битва»). Торжественная церемония по выбору символа проходила в киотском «Храме чистой воды». На втором месте в списке самых популярных иероглифов расположился «ан», означающий «безопасный» или «дешевый» в зависимости от контекста. На третьем расположился «гаку», или при другом прочтении «раку», который означает «легкий» или «веселый».

Выбор символа года — ежегодная японская традиция, проводимая с 1995 года, и в этом году мероприятие проводилось в 29-й раз.