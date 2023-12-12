Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе назвали план США принудить Москву к переговорам на условиях Киева белибердой
Мир
Bloomberg узнало о схеме ЕС по использованию замороженных активов РФ
Мир
Военный эксперт объяснил интерес ВСУ к левому берегу Днепра
Мир
Минздрав Газы заявил о более 18,4 тыс. погибших в анклаве с начала конфликта
Общество
Суд в Москве продлил арест обвиняемому в мошенничестве Шабутдинову на два месяца
Мир
В сенат США внесли резолюцию с требованием к будущему генсеку НАТО
Наука и техника
Минпромторг РФ подал иск к ОДК на 11,3 млрд рублей
Наука и техника
Ученый опроверг риск цунами в США и Канаде из-за обнаруженного разлома
Мир
Политолог указал на признание Киевом проваленного контрнаступления ВСУ
Мир
Москва назвала враждебным шагом демонтаж памятника армии СССР в Софии
Политика
Политолог указал на готовность избирательной системы РФ к президентским выборам
Общество
Разделивший сиамских близнецов хирург Александр Коновалов отпраздновал 90-летие
Экономика
Финансовый эксперт спрогнозировал курс рубля в 2024 году
Мир
Символом уходящего года в Японии стал иероглиф «налог»
Мир
Захарова сообщила об отказе Дании помочь в расследовании взрывов на СП

Символом уходящего года в Японии стал иероглиф «налог»

0
Фото: NHK TV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассоциация проверки иероглифической грамотности Японии огласила результаты ежегодного конкурса, согласно которым символом уходящего года в стране стал иероглиф «налог». Это следует из трансляции с площадки у храма Киёмидзу в Киото, ее также 12 декабря вел канал Niconico.

Указанный иероглиф собрал наибольшее количество голосов в силу повышенного внимания общественности к стремлению правящей Либерально-демократической партии осуществить рост оборонных расходов за счет повышения налогов. Такой экономический курс вызвал разногласия в самой партии, а премьер-министру Фумио Кисиде в народе дали прозвище «очки — рост налога».

К концу 2023 года Кисида объявил о сокращении налогов в виде компенсации в размере 40 тыс. иен (до $300), что многими японцами было воспринято как метания правительства.

Отмечается, что иероглиф «налог» в предыдущий раз становился символом года в 2014 году в связи с повышением потребительского налога с 5 до 8%.

Ассоциация держит значение иероглифа-символа года в секрете вплоть до момента объявления, информацией о нем владеет лишь ограниченное число сотрудников.

После победы в конкурсе иероглиф был торжественно начертан настоятелем на буддистском храме Киёмидзу в Киото на японской бумаге «васи» размером 1,5 м на 1,3 м кистью, выполненной исключительно из хвоста белой лошади, и тушью, привезенной специально из префектуры Нара.

Привет из небесного замка: новый фильм Миядзаки выходит в российском прокате
Станет ли «Мальчик и птица» последней работой режиссера

В 2022 году символом года стал иероглиф «икуса» («сражение», «битва»). Торжественная церемония по выбору символа проходила в киотском «Храме чистой воды». На втором месте в списке самых популярных иероглифов расположился «ан», означающий «безопасный» или «дешевый» в зависимости от контекста. На третьем расположился «гаку», или при другом прочтении «раку», который означает «легкий» или «веселый».

Выбор символа года — ежегодная японская традиция, проводимая с 1995 года, и в этом году мероприятие проводилось в 29-й раз.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023