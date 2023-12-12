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Newsweek узнал о больших тратах Хантера Байдена на порно и проституток

Newsweek: сын Байдена потратил $872 тыс. на проституток, порно и наркотики
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Сын американского президента Джо Байдена Хантер Байден потратил $872 тыс. на постоянные вечеринки, проституток, онлайн-порнографию и наркотики. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на судебные документы, которые связаны с иском об уклонении от налогов.

«В обвинительном заключении, предъявленном в Калифорнии, утверждается, что Байден тратил деньги на проституцию, онлайн-порно, аренду роскошных автомобилей, а также потратил $10 тыс. на членство в секс-клубе», — сообщило издание 8 декабря.

В обвинительном заключении также говорится о тратах на наркотики, эскорт, роскошные отели, аренду недвижимости другие вещи — словом, «на всё, кроме уплаты своих налогов». В общей сложности Байден-младший уклонился от уплаты налогов на $1,4 млн, отмечается в публикации.

«Ему предъявлены три обвинения в совершении уголовного преступления и шесть обвинений в правонарушениях», — пишет журнал.

Отмечается, что все упомянутые в судебных делах траты были совершены в период с 2016 по 2019 год.

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Ранее, 7 декабря, стало известно, что Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. По данным прокуратуры, фигурант потратил примерно «$1 млн в 2016 году, $1,4 млн в 2017 году, $1,8 млн в 2018 году и $600 тыс. в 2019 году». При этом адвокат Байдена-младшего заявил, что все налоги были полностью выплачены, следовательно, обвинения, предъявленные ему в штате Калифорния, являются безосновательными.

Позднее, 8 декабря, обозреватель газеты The Washington Times Чарльз Херт заявил телеканалу Fox News, что обвинения в неуплате налогов в отношении Хантера стали «взрывом ядерной бомбы» для семьи американского лидера.

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