Рейды по проверке грузовиков пройдут в Брянской области

Профилактическое мероприятие «Грузовик» пройдет в Брянской области. Инспекторы ГИБДД уделят особое внимание водителям большегрузов и состоянию транспортных средств.

Рейды состоятся с 13 по 15 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU. Инспекторы будут наблюдать за водителями грузовиков, проверят техническое состояние машин и соблюдение правил перевозки грузов. Также будет проверено соблюдение водителями режима труда и отдыха.

Основной целью мероприятия является пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей грузовиков.

В конце ноября в Дубровском районе два грузовика столкнулись на трассе Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другой грузовик, который двигался впереди в попутном направлении. Один человек погиб.