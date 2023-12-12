Один человек погиб и один пострадал в ДТП с грузовиком под Читой
В Читинском районе Забайкальского края в результате столкновения легковой иномарки с большегрузом один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 11 декабря на 7-м км федеральной трассы Р-297 Чита – Хабаровск. Водитель легковой машины Toyota Prius врезался в стоящий грузовик Dongfeng.
В результате столкновения водитель легковушки погиб. Его пассажир с травмами был доставлен в больницу. Обстоятельства устанавливаются.
Утром 12 декабря на 124-м км автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи в Забайкалье столкнулись минивэн Nissan Serena и «КамАЗ». В результате погибла 71-летняя женщина, еще семь человек получили травмы.