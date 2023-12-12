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Разделивший сиамских близнецов хирург Александр Коновалов отпраздновал 90-летие

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Нейрохирург, академик РАН Александр Коновалов 12 декабря празднует свой 90-летний юбилей. О том, как специалист с мировым именем проводит этот день, рассказал корреспондент «Известий» Георгий Гривенный.

Коновалов продолжает посещать операционную НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, где он является почетным президентом.

«Приходят в сложных случаях советоваться по разным вопросам. В основном по тактическим. Что делать с больным? Оперировать, не оперировать? Ведь по-разному можно сделать операцию. Можно сделать плохо, можно сделать хорошо, можно сделать очень хорошо. А можно сделать так, как никто в мире не сделает», — рассказал он.

Рядом с врачом находится его сын, заместитель директора по научной работе Николай Коновалов. Он признался, что каждая операция отца дает новый опыт.

«Операции проходят довольно успешно, и оперирует он наиболее сложные опухоли по локализации в головном мозге. Для меня и для моих коллег это действительно довольно уникальное явление», — рассказал сын легендарного врача.

Коновалов за всю жизнь провел тысячи операций на головном и спинном мозге. Самым известным случаем из его практики стало разделение сиамских близнецов Вилии и Виталии в 1989 году. Родившиеся в Литве девочки срослись головами. Коновалов оперировал их 16 часов, за время операции сменилось шесть бригад ассистентов, и в итоге он подарил им полноценную жизнь.

«Добрый день, Александр Николаевич. Мы Вас хотим поздравить с днем рождения и пожелать Вам здоровья. Хотим еще раз сказать спасибо за операцию и всё, что Вы сделали», — сказали сестры в день рождения хирурга.

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В свои 90 лет Александр Коновалов продолжает следить за новыми технологиями, которые помогают проводить сложнейшие операции. Он отметил, что нейросети и искусственный интеллект могут облегчить работу хирурга, но всё равно ее не заменят.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поздравил Александра Коновалова с 90-летним юбилеем. Он отметил, что коллеги, ученики и пациенты благодарны хирургу за высочайший профессионализм, внимательное, доброе отношение к людям, подвижнический, милосердный труд. Президент также пожелал специалисту здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

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