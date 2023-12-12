СК возбудил дело после нападения собак на трех человек в Орле

В Орле возбудили дело о халатности после нападения собак на трех человек. Об этом сообщают СУ СК России по Орловской области и региональная прокуратура.

Нападения произошли в период с 1 по 10 декабря возле главного корпуса Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. От укусов пострадали три человека, им были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Установлено, что организация работы по обращению с бездомными животными в Орле возложена на МБУ «Спецавтобаза». В августе 2023 года учреждение заключило контракт на оказание услуг в данной сфере с ООО «ЭкоСервис».

«В связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами МБУ «Спецавтобаза» и ООО «ЭкоСервис» обязанностей по организации отлова животных без владельцев и их содержанию материалы проверки прокуратуры были направлены в органы Следственного комитета», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), уточняет InfoOrel.ru. Все обстоятельства устанавливаются, ход и результаты расследования находятся на контроле у прокуратуры.

11 декабря сообщалось, что учащаяся вуза опубликовала информацию о случаях нападений в социальных сетях главы Орловской области. Девушка также уточнила, что пострадавшим пришлось проходить курс прививок от бешенства.