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Ученый опроверг риск цунами в США и Канаде из-за обнаруженного разлома

Ученый Рабинович: обнаруженный в Канаде разлом не способен привести к цунами
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Ранее неизвестный разлом, обнаруженный в Канаде, не способен вызвать цунами на североамериканском континенте. Об этом 12 декабря в разговоре с «Известиями» заявил доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Лаборатории цунами им. С.Л. Соловьёва Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, главный редактор журнала «Pure and Applied Geophysics» Александр Рабинович.

8 декабря британская газета Daily Mail опубликовала статью, в которого говорилось, что ученые из французского Университета Гренобль-Альпы обнаружили разлом, который способен вызвать сильное цунами. Длина разлома составляет около 75 км, он проходит через территорию провинции Британская Колумбия, а в зоне риска — жители США и Канады.

«Выводы, которые сделали журналисты из исследования французских и канадских ученых, — неверные. Цунами в этом районе быть не может», — отметил Рабинович.

По его словам, разломы, которые могут спровоцировать такие землетрясения, чтобы вызвать цунами, должны быть значительно больше. Например, сдвиг породы на дне океана вблизи берегов Индонезии, который вызвал сильнейшее цунами, обрушившееся на острова архипелага в 2018 году, имел протяженность порядка 1300 км.

При этом разлом, который был открыт исследователями на территории Британской Колумбии (провинция на западе Канады) имеет размеры чуть более 70 км, указал ученый.

«Во-вторых, в акватории пролива Джорджия и, в целом, моря Селиш, которые отделяет остров Ванкувер от материковой территории просто не хватит воды, чтобы сформировать сильную волну. В-третьих, наиболее сильные цунами происходят в результате извержения подводных вулканов. Однако, таких геологических явлений в том районе на западе Канады не наблюдается», — добавил он.

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4 декабря сообщалось, что на Филиппинах в результате землетрясения магнитудой 7,6 на острове Минданао погибли как минимум два человека. Из-за землетрясения в регионе было объявлено предупреждение о цунами. Правительство близлежащих филиппинских провинций Суригао-дель-Сур и Восточного Давао на восточном берегу Минданао попросило жителей немедленно покинуть свои дома и перебраться на возвышенности или переехать вглубь страны.

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