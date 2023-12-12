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В сенат США внесли резолюцию с требованием к будущему генсеку НАТО

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Фото: Global Look Press/Xander Heinl, via www.imago-image
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Следующий генеральный секретарь НАТО должен быть гражданином страны, выполняющей требования альянса по расходам на оборону объединения. Об этом говорится в резолюции, внесенной в конгресс США членом Республиканской партии Джинн Шейхин.

Резолюция с названием «Высоко оценивая принятие Организацией Североатлантического договора региональных планов и призывая союзников согласовать ресурсы» посвящена целому ряду проблем, с которым столкнулся альянс. Речь в документе идет, в частности, об обязательствах государств — членов НАТО относительно объема финансирования, который составляет 2% от ВВП страны.

«В то время как три члена НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% от ВВП в 2014 году, НАТО сообщает, что по состоянию на июль 2023 года 11 союзников достигли целевого показателя в 2%. <...> 19 членов НАТО планируют достичь или превысить целевой показатель расходов НАТО на оборону в размере 2% ВВП к 2024 году, а еще у семи членов, как сообщается, есть планы по достижению целевого показателя в период с 2025 по 2030 год», — цитирует текст резолюции Lenta.Ru.

Шейхин подчеркнула, что американский сенат «высоко оценивает» участников альянса, которым удалось выполнить вышеуказанное обязательство.

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Ранее, 28 ноября, телеканал France24 сообщил, что уходящий с поста премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал лидером среди претендентов на должность следующего главы НАТО, передает НСН. Он обошел премьер-министра Эстонии Каю Каллас и главу МИД Латвии Кришьяниса Кариньша. Телеканал уточнял, что ранее Рютте отказался от высокого поста в НАТО, однако после выборов в стране он свободен для назначения на должность в альянсе. Источники издания отмечают, что Рютте пользуется поддержкой США, Великобритании, Франции и Германии.

В конце октября Рютте заявил, что заинтересован в должности генерального секретаря НАТО, но не считает хорошими свои шансы занять данный пост, сообщает телеканал «360». По его словам, с большой вероятностью новым генсеком альянса станет женщина.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита продлили его мандат до 30 сентября 2023 года.

30 августа Столтенберг заявил о последнем продлении своих полномочий, уточнив, что после октября 2024 года его полномочия на этом посту продлеваться не будут. Таким образом, он останется на своем посту до 1 октября 2024 года.

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