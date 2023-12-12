Космический скафандр Владимира Аксенова отреставрируют в Рязани

В Рязани проводится реставрация космического скафандра Владимира Аксенова. В нем летчик совершил свой первый полет в 1976 году.

Как сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, работы проводит художник-реставратор Ирина Риффель.

Ей, в частности, предстоит исследовать скафандр на текучесть красителя, удалить пятна или ослабить их специальными средствами, провести обеспыливание. Затем экспонат промоют и удалят лишнюю влагу.

Позже скафандр станет частью экспозиции в музейном зале «Вне Земли» нового музейного центра, отмечает 62INFO.ru.