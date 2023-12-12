Двухлетний ребенок пострадал при столкновении авто под Симферополем

В Симферопольском районе Крыма в результате столкновения легковых авто пострадал двухлетний ребенок. Об этом республиканское МВД сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла 11 декабря на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта. По предварительной информации, недалеко от села Солнечное 38-летний водитель Mazda не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди SsangYong, за рулем которого находился 70-летний мужчина.

В результате столкновения пострадал ребенок 2021 года рождения, который находился в салоне Mazda. Он получил различные травмы и был доставлен в больницу для оказания медпомощи, пишет ИА «Крыминформ».

По факту ДТП организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.

12 декабря сообщалось, что в Забайкалье в результате столкновения Nissan Serena и «КамАЗа на трассе погибла 71-летняя женщина, еще семь человек получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.