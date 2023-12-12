Военные подключились к уборке снега с липецких дорог

Все коммунальные службы брошены на ликвидацию последствий мощного снежного циклона, который обрушился на Липецкую область. Многие дороги по-прежнему остаются недоступны.

Во вторник, 12 декабря, к уборке Липецка от снега подключилось Центральное ЖКУ Минобороны РФ по Западному военному округу. В первую очередь военные чистят кровли от снега и наледи в местах массового скопления людей, а также административных зданий, сообщает Lipetskmedia со ссылкой на мэрию города.

Синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Зиборова рассказала GOROD48, что снегопад в Липецке и области продлится до середины предстоящей ночи. Выпадет 6-10 мм осадков, высота снежного покрова достигнет 10–15 см.

Осадки с запада принес атлантический циклон, его не пропускает антициклон в Западной Сибири. Поэтому весь снег падает на территории ЦФО, пояснила специалист.

Ранее, 12 декабря, жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном снегопаде. Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –4…–6 градусов, ночью похолодает до –9. В Московской области ночью столбики термометров опустятся до –12.