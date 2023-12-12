Ilta-Sanomat: Финляндия откроет крупные КПП на границе с Россией с 14 декабря

Руководство Финляндии с четверга, 14 декабря, откроет три крупнейших контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом 12 декабря узнала газета Ilta-Sanomat.

«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии — «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра», — пишет издание, уточнив, что официального решения по данному вопросу пока нет, однако оно будет принято на внеочередном заседании Правительственного совета и вступит в силу в ночь с 13 на 14 декабря.

По информации газеты, власти также рассматривали вариант, при котором планировалось открыть пограничные пункты на севере, но в таком случае пересечь границу было бы сложнее. При этом наблюдается возможность открытия всей восточной границы при условии, что количество въезжающих в страну будет контролироваться, говорится в публикации.

Ранее, 8 декабря, издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщило, что финское правительство думает над возможностью открыть один или несколько КПП на границе с Россией. Источник издания в правительстве заявил, что угроза в случае открытия КПП с точки зрения национальной безопасности сейчас отсутствует.

Накануне премьер Финляндии Петтери Орпо сообщил, что решение о целесообразности открытия КПП будет принято не позднее среды, 13 декабря. Политик отметил, что цель его страны состоит в том, чтобы «вернуться к нормальной жизни», однако указал, что решение будет принято в свое время.

28 ноября Орпо заявил, что республика с 30 ноября до 13 декабря закрывает все пункты пересечения границы с Россией. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. В тот же день газета Iltalehti отметила, что из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал такое решение нерациональным. Он также заявил, что от решения финских властей пострадают в первую очередь граждане республики.