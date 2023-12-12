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Врач заявила о связи между накоплением жира и продолжительностью жизни

Врач Шарапова заявила о связи между накоплением жира и продолжительностью жизни
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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То, как человек накапливает жир, может влиять на его продолжительность жизни. Об этом 12 декабря рассказала заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, профессор Ольга Шарапова.

«Женский организм благодаря более высокому уровню гормона эстрогена накапливает больше жира под кожей, тогда как у мужчин больше жира запасается вокруг органов, превращаясь в висцеральный жир. Высокий уровень висцерального жира является фактором риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала она Lenta,ru.

По ее словам, различия в накоплении жира являются одним из факторов, из-за которого средняя продолжительность жизни мужчин ниже, чем у женщин. Также на это влияют поведенческие привычки, такие как неосторожное вождение, злоупотребление алкоголем и курением, решение конфликтов силой.

Шарапова отметила, что сократить разрыв в продолжительности жизни помогут диспансеризация и ответственное отношение к своему здоровью. По ее словам, в первую очередь следует отказаться от вредных привычек.

«Прожить еще дольше, чем среднестатистическая женщина, мужчина вполне может, если как можно раньше начнет вести здоровый образ жизни: полноценный сон, высокая физическая активность, качественное питание, внимательное отношение к себе и более осторожное поведение», — сказала эксперт.

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Ранее, 8 декабря, диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала, что наличие лишнего веса напрямую связано с нарушениями работы организма. Она отметила, что похудение важно рассматривать не только как механический процесс сброса веса, но как настройку организма, когда следует избавиться от причин набора веса и привести в баланс гормоны, чтобы запустить процесс нормализации веса.

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