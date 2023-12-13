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У предпринимателей появилась возможность отправлять посылки по безопасной сделке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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«Авито» подключил возможность для компаний-юридических лиц отправлять заказы частным клиентам через СДЭК в рамках «Авито Доставки» в более чем 4 000 отделений оператора по всей стране. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-платформы.

«Мы видим, что возможность приобретать и отправлять заказы по механизму безопасной сделки в рамках Авито Доставки привлекает все большее число профессиональных продавцов и покупателей. Только за неполный 2023 год количество сделок через Авито Доставку в В2С-сегменте выросло вдвое по сравнению с прошлым годом», — прокомментировал директор по логистке «Авито» Сергей Пустыльник.

По данным компании, на площадке работают уже более 4 млн профессиональных пользователей. По итогам прошлого года количество предпринимателей и компаний на платформе увеличилось на 23 процента, в товарных категориях за этот же период их число выросло на 38 процентов, ранее сообщала компания.

Отправка заказов через СДЭК в рамках «Авито Доставки» доступна профессиональным продавцам, прошедшим верификацию по реквизитам и получившим статус «Компания». Опция уже активна для значительной части товарных категорий, подчеркнули в «Авито».

На отправления через СДЭК также распространяются условия расширенного периода возврата товара от «Авито». Он составляет до 15 дней, в течение которых покупатель, получив заказ, может проверить и убедиться, что товар ему подходит. Оплата заказа происходит по механизму безопасной сделки. Это гарантирует, что стоимость заказа будет зарезервирована на счете покупателя и переведена продавцу банком после проверки и подтверждения покупателем получения товара или в случае отмены сделки. Если же покупатель в течение 15 дней отказывается от товара и возвращает его в отделение, вся стоимость, включая цену доставки, приходит обратно ему на карту.

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