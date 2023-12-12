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В США назначили дату суда над россиянином за перелет без билета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В США 26 декабря состоится суд над гражданином России Сергеем Очигавой, который летел без билета на самолете из Копенгагена. Об этом 12 декабря сообщает The Washington Post.

«Мужчину обвинили в том, что он был безбилетным пассажиром на рейсе из Дании в Соединенные Штаты после того, как он, по-видимому, высадился в международном аэропорту Лос-Анджелеса в прошлом месяце без паспорта и билета», — сообщают журналисты.

В публикации говорится, что Очигава не пытался скрыть свое присутствие на борту в течение 12 часов пути. Он ходил по самолету и регулярно менял места. Пассажиры игнорировали россиянина. В показаниях он объяснил, что к моменту перелета не спал три дня и не понимал, что происходит, а также не знал, как попал в самолет без билета.

По словам членов экипажа самолета, во время посадки Очигава занял место 36D, которое должно было остаться свободным, однако его посадочного талона никто не видел. Некоторые члены экипажа посчитали число людей в своих отсеках, но не суммировали цифры по всему самолету.

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Безбилетного пассажира обнаружили 11 декабря на контрольно-пропускном пункте таможни и пограничного контроля в аэропорту Лос-Анджелеса. Он также не смог предъявить паспорт или визу для въезда в Соединенные Штаты. Тогда во время разговора с пограничниками он сказал, что забыл паспорт в самолете, однако номер его документа не смогли найти в системе. Также документа не обнаружили на борту самолета. Пограничники обыскали его сумку и обнаружили российские и израильские документы, удостоверяющие личность Очигавы, но не нашли загранпаспорта ни одной из стран.

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