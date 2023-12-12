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Свидетели по делу Треповой рассказали о странном поведении ее укрывателя

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Дмитрий Касинцева, который проходит по делу Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) о гибели военкора Владлена Татарского в результате совершения теракта, общался после него со знакомыми и делал вид, что ничего не знает о случившемся. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

По словам свидетелей, молодые люди обсуждали новости о взрыве с общими знакомыми, хотя это был «пустой разговор ни о чем». При этом Касинцев выражал удивление и не упомянул о том, что прячет у себя Трепову.

Друзья охарактеризовали Касинцева как доброго и отзывчивого человека, который увлекается математикой и никогда не интересовался политикой. Они считают, что мужчина склонен доверять людям, хотя может испугаться и замкнуться.

В свою очередь, работник салона сотовой связи, у которого Трепова покупала телефон, вспомнил, что она взяла одно из самых дешевых устройств. Свой выбор она объяснила тем, что iPhone плохо держит заряд.

Сотрудник салона добавил, что к телефону прилагалась SIM-карта, для оформления которой требовалось сделать фото покупателя. По его словам, Трепова не хотела этого делать, закрывала лицо и отворачивалась, поэтому снимок получился размытым.

Кроме того, девушка была в тот день с сумкой на колесиках, поэтому сотрудник салона связи посчитал, что она собирается в поездку. Он отметил, что Трепова торопилась, при этом во время нахождения в магазине пользовалась смартфоном.

Еще один свидетель — таксист, который забирал Трепову, — сообщил, что она была одета в спортивный костюм и несла ручную кладь. Водитель видел, как Трепова говорила с бабушкой. По его словам, она вела себя спокойно и почти всю поездку беседовала с ним. Кроме того, она просила купить билеты.

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Татарский погиб 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе «Стрит-бар». Трепова пришла на встречу и подарила ему статуэтку, внутри которой было устройство, что взорвалось в руках военкора. Девушку задержали на следующий день. В отношении нее было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое переквалифицировали на террористический акт. Позднее ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

В июле ей предъявили окончательное обвинение в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. 10 октября СК РФ сообщил о завершении расследования. 17 октября Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение, а 20 октября дело Треповой поступило во 2-й Западный окружной военный суд.

На первом слушании 15 ноября Трепова частично признала вину в приобретении поддельных документов. 27 ноября обвиняемой продлили срок содержания под стражей до 18 апреля 2024 года.

О том, что Касинцев является свидетелем в деле о взрыве в кафе, также сообщалось в начале апреля. Он заявил, что не знал о готовящемся взрыве, а девушку принял у себя из-за добродушия. Позднее суд отправил Касинцева под домашний арест. Ему предъявляют обвинения по ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»).

По данным следствия, Касинцев знал о причастности Треповой к взрыву до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Однако он пустил ее домой и скрывал, не сообщив об этом правоохранительным органам.

27 ноября он не явился в суд из-за госпитализации, далее, 7 декабря, Касинцев был выписан из больницы.

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