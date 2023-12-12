В Британии рассказали о панике Зеленского из-за срыва американской помощи

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в панике из-за угрозы прекращения американской помощи Киеву. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает британский телеканал Sky News.

«Осталось всего несколько дней до того, как американское финансирование Украины полностью прекратится. Президент Зеленский в панике — [президент РФ Владимир] Путин наблюдает», — говорится в сообщении.

Президент Украины приезжал в Вашингтон три месяца назад, тогда он заявил американским политикам, что без помощи США киевский режим потерпит поражение. 11 недель спустя Зеленский вернулся в американскую столицу, потому что его слова остались без внимания.

Автор материала отмечает, что конгрессмены, с которыми планирует встретиться Зеленский, еще в сентябре отказались от планов по увеличению финансирования Украины и отправки ей большего количество оружия. При этом сегодня под угрозой находится само финансирование Киева, оно может «закончиться через пару недель», уточняется в сообщении.

Отмечается, что тремя главными проблемами, из-за которых помощь Киеву может прекратиться, являются провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), эскалация палестино-израильского конфликта, а также разногласия в конгрессе между республиканцами и демократами.

10 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский лидер Джо Байден пригласил Зеленского провести встречу в Вашингтоне. На ее повестке будет стоять «жизненная необходимость» продолжать поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Также лидеры обсудят нужды Киева.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что сумма предоставляемой Вашингтоном военной помощи Киеву составит $300 млн согласно проекту оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. По этим данным, объем нового оборонного бюджета США будет на 3% больше по сравнению с прошлым финансовым годом.

Накануне, 7 декабря, в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.