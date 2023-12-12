Реклама
Прямой эфир
Мир
Spiegel узнал о росте в разы стоимости проекта системы ПВО в ФРГ
Экономика
Аналитик объяснил последствия запрета на импорт российского урана в США
Авто
В России средняя цена на подержанные авто выросла за осень на 9%
Политика
Политолог выразил уверенность в победе Алиева на внеочередных выборах президента
Общество
Владельца «Нового потока» приговорили к 10 годам тюрьмы
Политика
Политолог указал на невозможность США повлиять на суверенитет Китая
Мир
В Болгарии начали снос памятника Советской армии
Экономика
Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 декабря
Мир
ЕС вновь не смог согласовать детали 12-го пакета антироссийских санкций
Мир
Туск намерен потребовать мобилизации всего мира для помощи Украине
Общество
Отец упавшей в яму с кипятком девочки обвинил городские власти в халатности
Мир
В Британии рассказали о панике Зеленского из-за срыва американской помощи
Мир
В США назначили дату суда над россиянином за перелет без билета
Политика
Путин назвал необходимыми принятые ранее поправки к Конституции РФ
Мир
Захарова назвала военную помощь США Украине схемой по выводу денег
Сюжет:

В Британии рассказали о панике Зеленского из-за срыва американской помощи

Sky News: у Зеленского началась паника из-за угрозы потерять помощь от США
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в панике из-за угрозы прекращения американской помощи Киеву. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает британский телеканал Sky News.

«Осталось всего несколько дней до того, как американское финансирование Украины полностью прекратится. Президент Зеленский в панике — [президент РФ Владимир] Путин наблюдает», — говорится в сообщении.

Президент Украины приезжал в Вашингтон три месяца назад, тогда он заявил американским политикам, что без помощи США киевский режим потерпит поражение. 11 недель спустя Зеленский вернулся в американскую столицу, потому что его слова остались без внимания.

Автор материала отмечает, что конгрессмены, с которыми планирует встретиться Зеленский, еще в сентябре отказались от планов по увеличению финансирования Украины и отправки ей большего количество оружия. При этом сегодня под угрозой находится само финансирование Киева, оно может «закончиться через пару недель», уточняется в сообщении.

Отмечается, что тремя главными проблемами, из-за которых помощь Киеву может прекратиться, являются провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), эскалация палестино-израильского конфликта, а также разногласия в конгрессе между республиканцами и демократами.

Заветная доза: США решили не спешить с помощью Украине
Зеленский лично полетел в Вашингтон за оружием и деньгами, но шансов получить их почти нет

10 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский лидер Джо Байден пригласил Зеленского провести встречу в Вашингтоне. На ее повестке будет стоять «жизненная необходимость» продолжать поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Также лидеры обсудят нужды Киева.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что сумма предоставляемой Вашингтоном военной помощи Киеву составит $300 млн согласно проекту оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. По этим данным, объем нового оборонного бюджета США будет на 3% больше по сравнению с прошлым финансовым годом.

Накануне, 7 декабря, в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023